0
0
156
НОВОСТИ

Венгрия наложила вето на решения ЕС о принятии новых санкций против РФ

17:10 23.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия наложила вето на решения Евросоюза о принятии 20-го пакета санкций против России и предоставлении Украине «военного кредита» на 90 млрд евро из-за блокирования транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи глава МИД стран ЕС в Брюсселе.

«Я ясно дал понять, что мы не поддержим получение Украиной военного кредита в размере 90 млрд евро, потому что украинцы нас шантажируют. Они вступили в сговор с Брюсселем и объединили усилия с оппозицией в Венгрии, чтобы поставить под угрозу безопасность венгерской энергетической отрасли и безопасность Венгрии в целом», — сказал Сийярто на встрече с венгерскими журналистами в столице Бельгии. Пресс-конференция транслировалась телеканалом М1.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
19006
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
19267
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
18620
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
18891
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
19082
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
18919
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
19990
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
20184
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
20052
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
19827

Возврат к списку