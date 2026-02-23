Венгрия наложила вето на решения ЕС о принятии новых санкций против РФ

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия наложила вето на решения Евросоюза о принятии 20-го пакета санкций против России и предоставлении Украине «военного кредита» на 90 млрд евро из-за блокирования транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи глава МИД стран ЕС в Брюсселе.



«Я ясно дал понять, что мы не поддержим получение Украиной военного кредита в размере 90 млрд евро, потому что украинцы нас шантажируют. Они вступили в сговор с Брюсселем и объединили усилия с оппозицией в Венгрии, чтобы поставить под угрозу безопасность венгерской энергетической отрасли и безопасность Венгрии в целом», — сказал Сийярто на встрече с венгерскими журналистами в столице Бельгии. Пресс-конференция транслировалась телеканалом М1.





