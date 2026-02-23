ВСУ лжет о реальной ситуаци на границе Запорожской области - силовики

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинское командование лжет личному составу о реальной ситуации на месте контратак на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, ВСУ отправляют личный состав на позиции, где они почти сразу гибнут под ударами ФАБ.



«ФАБами продолжается уничтожение личного состава противника на месте контратак на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Противник перебрасывает личный состав взамен уничтоженного. Но и тот сразу гибнет под очередными ударами ВКС. При этом, командование лжет подчиненным о реальной ситуации, опуская эпизод с большими потерями и тяжелой оперативной обстановке», — сообщили в силовых структурах.





