ВСУ лжет о реальной ситуаци на границе Запорожской области - силовики
18:40 23.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«ФАБами продолжается уничтожение личного состава противника на месте контратак на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Противник перебрасывает личный состав взамен уничтоженного. Но и тот сразу гибнет под очередными ударами ВКС. При этом, командование лжет подчиненным о реальной ситуации, опуская эпизод с большими потерями и тяжелой оперативной обстановке», — сообщили в силовых структурах.
