Китайские ученые создали сорт помидор с запахом попкорна

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские специалисты создали генно-модифицированный сорт помидоров с запахом попкорна. Как сообщил заместитель директора Института биотехнологических исследований в сельскохозяйственном научно-исследовательском центре-лаборатории «Сянху» Сюй Шэнчунь, эти томаты выведены в экспериментальной теплице в провинции Чжэцзян на востоке КНР.



Такой аромат «может повысить богатство их [томатов] вкуса, потенциально улучшив потребительские предпочтения и рыночную стоимость, подобно ароматным сортам риса», — приводит слова ученого газета South China Morning Post. Он отметил, что удалось изменить вкус «без ущерба для урожайности».



В ходе работ ученым удалось заглушить два гена, отвечающих за подавление ароматических соединений. После этого томаты начали источать «характерный запах высококачественного ароматного риса, похожий на запах свежего попкорна с маслом».



