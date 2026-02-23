0
0
58
НОВОСТИ

Венгрия будет блокировать выделение Киеву финансирования - Орбан

19:25 23.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Евросовета Антониу Коште, в котором официально уведомил его о своем решении блокировать выделение Киеву финансирования в 90 млрд евро в ответ «на акт неспровоцированной враждебности» Украины. Об этом сообщило европейское издание Politico, которое ознакомилось с текстом письма.

«Венгрия не возражала против этого решения (декабрьского саммита ЕС о выделении Киеву 90 млрд евро — прим. ТАСС), основываясь на понимании, что данный заем не окажет влияния на финансовые обязательства Будапешта, Праги и Братиславы. Последние события заставили меня пересмотреть эту позицию», — цитирует письмо издание.

В письме подчеркивается, что прекращение транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» 27 января Венгрия рассматривает, как «акт неспровоцированной враждебности».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:40 23.02.2026
Китайские ученые создали сорт помидор с запахом попкорна
0
39
18:40 23.02.2026
ВСУ лжет о реальной ситуаци на границе Запорожской области - силовики
0
171
18:10 23.02.2026
ЕС хочет послать на Украину своих солдат и готовится к длительной войне - Сийярто
0
206
17:30 23.02.2026
В течение месяца США выведут своих военнослужащих с территории Сирии - СМИ
0
237
17:10 23.02.2026
Венгрия наложила вето на решения ЕС о принятии новых санкций против РФ
0
263
15:50 23.02.2026
Зеленский хочет показать журналистам бункер, в котором жил два года
0
370
14:45 23.02.2026
Пока не заработает «Дружба», Венгрия будет блокировать решения ЕС по Украине
0
393
14:20 23.02.2026
Из-за ограничений в аэропортах более 800 человек отправились из Нижнего Новгорода в Москву на автобусах
0
480
13:10 23.02.2026
Дмитриев вновь посоветовал Стармеру уйти в отставку
0
623
12:10 23.02.2026
Украина получит от ЕС 11 тыс. генераторов и 2,8 млрд евро на поставки энергии
0
599

Возврат к списку