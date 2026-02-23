Венгрия будет блокировать выделение Киеву финансирования - Орбан
19:25 23.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Венгрия не возражала против этого решения (декабрьского саммита ЕС о выделении Киеву 90 млрд евро — прим. ТАСС), основываясь на понимании, что данный заем не окажет влияния на финансовые обязательства Будапешта, Праги и Братиславы. Последние события заставили меня пересмотреть эту позицию», — цитирует письмо издание.
В письме подчеркивается, что прекращение транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» 27 января Венгрия рассматривает, как «акт неспровоцированной враждебности».
