Венгрия будет блокировать выделение Киеву финансирования - Орбан

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Евросовета Антониу Коште, в котором официально уведомил его о своем решении блокировать выделение Киеву финансирования в 90 млрд евро в ответ «на акт неспровоцированной враждебности» Украины. Об этом сообщило европейское издание Politico, которое ознакомилось с текстом письма.



«Венгрия не возражала против этого решения (декабрьского саммита ЕС о выделении Киеву 90 млрд евро — прим. ТАСС), основываясь на понимании, что данный заем не окажет влияния на финансовые обязательства Будапешта, Праги и Братиславы. Последние события заставили меня пересмотреть эту позицию», — цитирует письмо издание.



В письме подчеркивается, что прекращение транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» 27 января Венгрия рассматривает, как «акт неспровоцированной враждебности».



