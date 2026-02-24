Над регионами России за ночь сбили 79 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 79 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 23 февраля т. г. до 07:00 мск 24 февраля т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 БПЛА — над территорией Белгородской области, 15 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 15 БПЛА — над акваторией Черного моря, 11 БПЛА — над территорией Республики Крым, 9 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 5 БПЛА — над территорией Саратовской области, 1 БПЛА — над территорией Республики Адыгея, 1 БПЛА — над территорией Курской области и 1 БПЛА — над территорией Ростовской области», — сообщили в военном ведомстве.