Преступник также погиб при взрыве автомобиля в Москве
09:05 24.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва около автомобиля ДПС рядом с Савеловским вокзалом в Москве, сообщило столичное управление ведомства.
«Главным следственным управлением СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств)», — говорится в сообщении.
В результате взрыва, как уточнило ведомство, один сотрудник полиции получил несовместимые с жизнью травмы. Двое полицейских пострадали и были госпитализированы. Также погиб сам преступник. Это удалось установить после просмотра записей с камер видеонаблюдения.
