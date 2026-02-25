Билл Гейтс извинился перед сотрудниками своего фонда за связи с Эпштейном — WSJ
10:32 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский предприниматель и соучредитель компании Microsoft Билл Гейтс извинился перед сотрудниками Фонда Гейтса за свои связи с уличенным в педофилии финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении записи разговора.
«Было огромной ошибкой проводить время с Эпштейном. <…> Я приношу свои извинения людям, которые оказались втянуты в эту историю», — сказал Гейтс на встрече с сотрудниками фонда. «Я не делал ничего противозаконного. Я не видел ничего противозаконного», — утверждает предприниматель.
Гейтс также заверил, что недавно опубликованные Минюстом США фотографии были сделаны по просьбе самого Эпштейна с его помощницами. «Я никогда не проводил время с жертвами, женщинами из его окружения», — утверждает Гейтс.
На встрече с сотрудниками фонда американский предприниматель признался в романтических связях с двумя, по его словам, русскими женщинами. Позже об этих отношениях узнал Эпштейн. Но, как утверждает Гейтс, девушки не имели отношения к жертвам финансиста.
