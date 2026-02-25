0
Уровень воды в реках Тюменской, Курганской областей и Югры ожидается выше нормы — полпред

11:32 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень воды выше нормы ожидается в реках Тюменской и Курганской областей и в Югре. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога в своем телеграм-канале по итогам заседания коллегии по безопасности, оценив ожидаемую ситуацию как «непростую».

«По предварительным прогнозам, ситуация ожидается непростой. Все вы видите, что снега на Урале выпало в этом году много. Выше нормы уровни воды ожидаются в реках Тюменской и Курганской областей, а также в Югре», — написал он.

