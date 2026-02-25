Уровень воды в реках Тюменской, Курганской областей и Югры ожидается выше нормы — полпред
11:32 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уровень воды выше нормы ожидается в реках Тюменской и Курганской областей и в Югре. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога в своем телеграм-канале по итогам заседания коллегии по безопасности, оценив ожидаемую ситуацию как «непростую».
«По предварительным прогнозам, ситуация ожидается непростой. Все вы видите, что снега на Урале выпало в этом году много. Выше нормы уровни воды ожидаются в реках Тюменской и Курганской областей, а также в Югре», — написал он.
НОВОСТИ
- 11:33 25.02.2026
- Зимние спортивные игры «Роснефти» стартовали в Сочи
- 11:20 25.02.2026
- Две школьницы пропали в Нижнем Тагиле, поиски идут второй день
- 11:05 25.02.2026
- ЕС не будет давить на Венгрию до выборов в стране по вопросу помощи Украине — Politico
- 11:00 25.02.2026
- КНР последовательно выступает против односторонних санкций — МИД
- 10:32 25.02.2026
- Билл Гейтс извинился перед сотрудниками своего фонда за связи с Эпштейном — WSJ
- 10:20 25.02.2026
- «Коалиция желающих» подтвердила свое намерение отправить войска на Украину
- 10:05 25.02.2026
- Цены на нефть растут на фоне ситуации вокруг Ирана
- 10:00 25.02.2026
- Трамп утверждает, что Иран не дает обещания отказаться от ядерного оружия
- 09:32 25.02.2026
- Более 150 электроподстанций доставлено в Белгородскую область
- 09:20 25.02.2026
- Россия показала настоящую коммуникацию на трехсторонних переговорах по Украине — Уиткофф
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать