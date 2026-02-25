Индия и США проводят учения спецназа Vajra Prahar

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия и США начали совместные учения подразделений сил специального назначения Vajra Prahar.

Как сообщило министерство обороны республики, трехнедельные маневры проводятся в штате Химачал-Прадеш с целью отработки боевых действий в условиях высокогорной местности. «Маневры позволят укрепить оборонное партнерство Индии и США, оперативную совместимость армий двух стран, взаимодействие и обмен тактическим опытом боевых действий. В ходе учений стороны совместно спланируют и отработают ряд специальных тактических операций» — говорится в сообщении.

Vajra Prahar проводятся с 2010 года. Предыдущие учения прошли в ноябре 2024 года в американском штате Айдахо.