Индия и США проводят учения спецназа Vajra Prahar
12:20 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия и США начали совместные учения подразделений сил специального назначения Vajra Prahar.
Как сообщило министерство обороны республики, трехнедельные маневры проводятся в штате Химачал-Прадеш с целью отработки боевых действий в условиях высокогорной местности. «Маневры позволят укрепить оборонное партнерство Индии и США, оперативную совместимость армий двух стран, взаимодействие и обмен тактическим опытом боевых действий. В ходе учений стороны совместно спланируют и отработают ряд специальных тактических операций» — говорится в сообщении.
Vajra Prahar проводятся с 2010 года. Предыдущие учения прошли в ноябре 2024 года в американском штате Айдахо.
