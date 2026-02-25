0
0
130
НОВОСТИ

Индия и США проводят учения спецназа Vajra Prahar

12:20 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия и США начали совместные учения подразделений сил специального назначения Vajra Prahar.

Как сообщило министерство обороны республики, трехнедельные маневры проводятся в штате Химачал-Прадеш с целью отработки боевых действий в условиях высокогорной местности. «Маневры позволят укрепить оборонное партнерство Индии и США, оперативную совместимость армий двух стран, взаимодействие и обмен тактическим опытом боевых действий. В ходе учений стороны совместно спланируют и отработают ряд специальных тактических операций» — говорится в сообщении.

Vajra Prahar проводятся с 2010 года. Предыдущие учения прошли в ноябре 2024 года в американском штате Айдахо.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

12:32 25.02.2026
4 человека погибли, 10 ранены после атаки ВСУ на предприятие в Смоленской области
0
114
12:05 25.02.2026
Местному жителю предъявлено обвинение в гибели туристов из КНР на Байкале — СК
0
154
12:00 25.02.2026
Число фальшивых банкнот в обращении в РФ в 2025 г. снизилось на 20% — ЦБ
0
136
11:33 25.02.2026
Зимние спортивные игры «Роснефти» стартовали в Сочи
0
173
11:32 25.02.2026
Уровень воды в реках Тюменской, Курганской областей и Югры ожидается выше нормы — полпред
0
185
11:20 25.02.2026
Две школьницы пропали в Нижнем Тагиле, поиски идут второй день
0
202
11:05 25.02.2026
ЕС не будет давить на Венгрию до выборов в стране по вопросу помощи Украине — Politico
0
239
11:00 25.02.2026
КНР последовательно выступает против односторонних санкций — МИД
0
225
10:32 25.02.2026
Билл Гейтс извинился перед сотрудниками своего фонда за связи с Эпштейном — WSJ
0
268
10:20 25.02.2026
«Коалиция желающих» подтвердила свое намерение отправить войска на Украину
0
301

Возврат к списку