ВВП России за три года вырос больше чем на 10% — Мишустин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост ВВП России в 2025 году был на уровне 1%, а за последние три года — свыше 10%. И это при том, что Москва столкнулась с сильнейшими внешними вызовами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

«Несмотря на сложнейшую ситуацию, положительная динамика в экономике сохранилась. Российский валовой внутренний продукт в прошлом году увеличился на 1%. За три года его рост превысил 10%, что соответствует общемировому уровню. И это при усилении непростых внешних вызовов», — отметил он.