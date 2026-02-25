ВВП России за три года вырос больше чем на 10% — Мишустин
13:00 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост ВВП России в 2025 году был на уровне 1%, а за последние три года — свыше 10%. И это при том, что Москва столкнулась с сильнейшими внешними вызовами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
«Несмотря на сложнейшую ситуацию, положительная динамика в экономике сохранилась. Российский валовой внутренний продукт в прошлом году увеличился на 1%. За три года его рост превысил 10%, что соответствует общемировому уровню. И это при усилении непростых внешних вызовов», — отметил он.
Новости
- 12:32 25.02.2026
- 4 человека погибли, 10 ранены после атаки ВСУ на предприятие в Смоленской области
- 12:20 25.02.2026
- Индия и США проводят учения спецназа Vajra Prahar
- 12:05 25.02.2026
- Местному жителю предъявлено обвинение в гибели туристов из КНР на Байкале — СК
- 12:00 25.02.2026
- Число фальшивых банкнот в обращении в РФ в 2025 г. снизилось на 20% — ЦБ
- 11:33 25.02.2026
- Зимние спортивные игры «Роснефти» стартовали в Сочи
- 11:32 25.02.2026
- Уровень воды в реках Тюменской, Курганской областей и Югры ожидается выше нормы — полпред
- 11:20 25.02.2026
- Две школьницы пропали в Нижнем Тагиле, поиски идут второй день
- 11:05 25.02.2026
- ЕС не будет давить на Венгрию до выборов в стране по вопросу помощи Украине — Politico
- 11:00 25.02.2026
- КНР последовательно выступает против односторонних санкций — МИД
- 10:32 25.02.2026
- Билл Гейтс извинился перед сотрудниками своего фонда за связи с Эпштейном — WSJ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать