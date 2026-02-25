0
Зимние спортивные игры «Роснефти» стартовали в Сочи

11:33 25.02.2026

В Сочи в Олимпийском парке открылись XIV Зимние спортивные игры «Роснефти». Представители 34 дочерних предприятий «Роснефти» с 25 по 28 февраля будут участвовать в соревнованиях по таким видам спорта, как лыжные гонки, хоккей и биатлон.

Игры стартовали с состязаний по хоккею в ледовом дворце «Айсберг», где в 2014 году российские атлеты завоевали золотые медали в шорт-треке и фигурном катании. Хоккейные игры будут проводиться ежедневно в трех дивизионах – Суперлиге, Высшей и Первой лигах. Финал турнира запланирован на 28 февраля. За матчами можно следить онлайн – ссылка на трансляцию опубликована в официальных сообществах «Роснефти» в соцсетях.

Соревнования по лыжам и биатлону будут проводиться на высоте 1500 метров – в комплексе «Лаура» у живописного хребета Псехако, где обычно тренируются представители сборной России. В нынешнем году в биатлоне на Зимних играх появилось нововведение – впервые стрельба будет вестись не только из положения лежа, но и стоя. Лыжники и биатлонисты по сложившейся традиции будут выступать на мужской и женской дистанциях, а также в эстафете.

Напомним, зимние и летние спортивные игры «Роснефти» впервые соревнования были проведены в 2005 году и с тех пор организуются ежегодно. В них участвуют тысячи спортсменов из разных регионов РФ. В компании есть собственное корпоративное спортивно-оздоровительное движение «Энергия жизни», объединившее сотрудников, которые занимаются спортом и участвуют в соревнованиях. В 2025 году спортом регулярно занимались почти 134 тыс. работников «Роснефти».

