КНР последовательно выступает против односторонних санкций — МИД
11:00 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай последовательно выступает против односторонних санкций, не имеющих международной правовой основы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя введение Великобританией очередного пакета антироссийских санкций, затрагивающего компании из Китая.
«Китай последовательно выступает против односторонних санкций, не имеющих международной юридической основы и не одобренных Советом Безопасности ООН», — отметила она.
