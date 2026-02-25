0
НОВОСТИ

КНР последовательно выступает против односторонних санкций — МИД

11:00 25.02.2026

Китай последовательно выступает против односторонних санкций, не имеющих международной правовой основы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя введение Великобританией очередного пакета антироссийских санкций, затрагивающего компании из Китая.

«Китай последовательно выступает против односторонних санкций, не имеющих международной юридической основы и не одобренных Советом Безопасности ООН», — отметила она.

НОВОСТИ

11:33 25.02.2026
Зимние спортивные игры «Роснефти» стартовали в Сочи
0
26
11:32 25.02.2026
Уровень воды в реках Тюменской, Курганской областей и Югры ожидается выше нормы — полпред
0
33
11:20 25.02.2026
Две школьницы пропали в Нижнем Тагиле, поиски идут второй день
0
68
11:05 25.02.2026
ЕС не будет давить на Венгрию до выборов в стране по вопросу помощи Украине — Politico
0
101
10:32 25.02.2026
Билл Гейтс извинился перед сотрудниками своего фонда за связи с Эпштейном — WSJ
0
172
10:20 25.02.2026
«Коалиция желающих» подтвердила свое намерение отправить войска на Украину
0
212
10:05 25.02.2026
Цены на нефть растут на фоне ситуации вокруг Ирана
0
218
10:00 25.02.2026
Трамп утверждает, что Иран не дает обещания отказаться от ядерного оружия
0
213
09:32 25.02.2026
Более 150 электроподстанций доставлено в Белгородскую область
0
245
09:20 25.02.2026
Россия показала настоящую коммуникацию на трехсторонних переговорах по Украине — Уиткофф
0
253

