Число фальшивых банкнот в обращении в РФ в 2025 г. снизилось на 20% — ЦБ
12:00 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество поддельных банкнот в обращении в России в 2025 году сократилось на 20% и составило 6,565 тыс. штук, говорится в материалах ЦБ РФ.
«За год количество поддельных банкнот в обращении сократилось на 20% — до 6,565 тыс. штук. В 2025 году на 1 млн банкнот приходилась всего 1 фальшивка», — отметил регулятор.
