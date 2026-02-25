0
0
53
НОВОСТИ

Две школьницы пропали в Нижнем Тагиле, поиски идут второй день

11:20 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две девочки 13 и 14 лет пропали в Нижнем Тагиле Свердловской области. Как сообщили ТАСС в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт», поиски ведутся второй день.

«Вчера вечером пропала», — рассказали в отделении отряда о пропаже одной из девочек — она не вернулась с прогулки. Темно-русый подросток худощавого телосложения, была одета в черную куртку с белым капюшоном и темные джинсы.

По данным МУ МВД «Нижнетагильское», вторая девочка ушла из дома по улице Жуковского и не вернулась, при этом она нуждается в медицинской помощи. Сотрудниками полиции устанавливается круг общения несовершеннолетней, проверяются места ее возможного нахождения. Девочка была одета в темно-синий пуховик с мехом, черную шапку с блестками, черные спортивные штаны и черные кроссовки с белой полосой. Имеет худощавое телосложение, короткие русые волосы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:33 25.02.2026
Зимние спортивные игры «Роснефти» стартовали в Сочи
0
26
11:32 25.02.2026
Уровень воды в реках Тюменской, Курганской областей и Югры ожидается выше нормы — полпред
0
33
11:05 25.02.2026
ЕС не будет давить на Венгрию до выборов в стране по вопросу помощи Украине — Politico
0
101
11:00 25.02.2026
КНР последовательно выступает против односторонних санкций — МИД
0
103
10:32 25.02.2026
Билл Гейтс извинился перед сотрудниками своего фонда за связи с Эпштейном — WSJ
0
172
10:20 25.02.2026
«Коалиция желающих» подтвердила свое намерение отправить войска на Украину
0
212
10:05 25.02.2026
Цены на нефть растут на фоне ситуации вокруг Ирана
0
218
10:00 25.02.2026
Трамп утверждает, что Иран не дает обещания отказаться от ядерного оружия
0
213
09:32 25.02.2026
Более 150 электроподстанций доставлено в Белгородскую область
0
245
09:20 25.02.2026
Россия показала настоящую коммуникацию на трехсторонних переговорах по Украине — Уиткофф
0
253

Возврат к списку