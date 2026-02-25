Две школьницы пропали в Нижнем Тагиле, поиски идут второй день
11:20 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Две девочки 13 и 14 лет пропали в Нижнем Тагиле Свердловской области. Как сообщили ТАСС в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт», поиски ведутся второй день.
«Вчера вечером пропала», — рассказали в отделении отряда о пропаже одной из девочек — она не вернулась с прогулки. Темно-русый подросток худощавого телосложения, была одета в черную куртку с белым капюшоном и темные джинсы.
По данным МУ МВД «Нижнетагильское», вторая девочка ушла из дома по улице Жуковского и не вернулась, при этом она нуждается в медицинской помощи. Сотрудниками полиции устанавливается круг общения несовершеннолетней, проверяются места ее возможного нахождения. Девочка была одета в темно-синий пуховик с мехом, черную шапку с блестками, черные спортивные штаны и черные кроссовки с белой полосой. Имеет худощавое телосложение, короткие русые волосы.
