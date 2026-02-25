ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 345 военнослужащих — МО РФ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 345 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили более 220 военнослужащих, «Запад» — до 190, «Южная» — до 140, «Центр» — до 390, «Восток» — до 355, «Днепр» — свыше 50 военнослужащих.