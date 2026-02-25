0
НОВОСТИ

Общая сумма поступлений в бюджет России от Сбера за 2025 год превысила 1,3 триллиона рублей

14:25 25.02.2026

Общая сумма поступлений в бюджет страны от Группы Сбер за 2025 год превысила 1,3 трлн рублей. Об этом сообщил журналистам президент, председатель правления Сбера Герман Греф накануне раскрытия отчетности за 2025 год по МСФО.

«По итогам 2025 года Группа Сбер заплатила 543,3 млрд рублей налога на прибыль. С учётом всех остальных налоговых статей и страховых взносов общая сумма выплат Группы Сбер превысила 948 млрд рублей. Кроме того, в 2025 году Сбер выплатил акционерам рекордные в своей истории дивиденды в размере 786,9 млрд рублей — половина из них пошла в казну государства как основного акционера в лице Министерства финансов. Таким образом, общая сумма поступлений в бюджет страны от Группы Сбер за 2025 год превысила 1,3 трлн рублей», – рассказал Герман Греф.

