Технологии Сбера стали частью музейного дома «Первая дача» в Переделкине

Фото пресс-службы Сбера

Музейный дом «Первая дача», который откроется на территории Дома творчества Переделкино 1 марта, делает ставку на наследие нематериальное: идеи, разговоры, случайные встречи и долгие прогулки, сформировавшие литературный процесс XX века. Чтобы сделать эти эфемерные материи осязаемыми и тоже вовлечь посетителей в диалог, музей объединил усилия со Сбером и командой СберСити. И теперь новейшие технологии помогают гостям почувствовать себя не просто зрителями, но и участниками разговоров.

В музейное пространство интегрирована система умного дома Sber. Голоса литераторов, которые звучат в стенах «Первой дачи», в том числе генерируются с помощью решения на основе искусственного интеллекта SaluteSpeech. Это позволяет воссоздать интонации и манеру речи писателей.

Для более глубокого исследования контекста, посетители смогут воспользоваться ИИ-помощником ГигаЧат. С помощью специальных информативных табличек, размещённых на территории Переделкина, гости смогут прямо на месте тестировать запросы и получать мгновенные ответы, расширяя свои знания о музее и Доме творчества в режиме реального времени. Также окунуться в атмосферу писательских будней можно будет с помощью закладок, где ссылка QR кода ведет на ответ о том, что такое музей «Первая дача». Закладки можно будет найти в новом номере журнала «Правила жизни».

Погрузиться в историю можно будет и за пределами музея. В сервисе HiFi-стриминга Звук уже доступен подкаст Дома творчества «Ожерелье без нитки», рассказывающий о блестящих литераторах прошлого столетия.

«Для нас поддержка культуры — это возможность создать для людей новый, более глубокий и личный опыт взаимодействия с искусством, – отметил Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка. – В "Первой даче" мы соединили передовые технологии с уникальным нематериальным наследием Переделкина. Наши решения — от умного дома Sber до генерации голосов литераторов с помощью ИИ — вдыхают жизнь в стены, где когда-то рождались великие произведения. Мы рады, что теперь любой посетитель сможет не просто увидеть это место, но и услышать голоса прошлого, почувствовать себя частью удивительного мира идей, которыми жил городок писателей».

Первым героем, вокруг которого строится этот большой разговор, стал Виктор Шкловский — человек, проживший почти целый век и вобравший в себя все его противоречия. Ему и посвящена выставка «Ход коня», которая откроет новый музей.

Выставка разворачивается на двух этажах музейного дома. На втором этаже расположился мемориальный кабинет писателя, переданный его родными — Никитой и Варварой Шкловскими-Корди. В книжных шкафах — собрание сочинений Льва Толстого с пометками Шкловского, а сам кабинет открыт для исследователей. Особое место в доме занимает «Кладовая» — открытое хранение музейных объектов. Взаимодействовать с экспонатами здесь помогает умная колонка SberBoom. Она обратит внимание на нужный предмет и расскажет его историю. А на кухне находится винтажная советская радиоточка — самый «говорящий» предмет в «музее разговоров». Она тоже оживает благодаря умной колонке Сбера. Достаточно сказать «Салют, включи радио» и настроиться на определённый год, чтобы услышать новости и передачи, звучавшие тогда.

На втором этаже, помимо кабинета Шкловского, разместилась комната сценаристов — пространство для работы с видео- и звуковыми архивами. Сюда из исторического корпуса переехал проект «Хроники Переделкина» в виде исследовательских тетрадей, которые продолжат дополняться.

«На полукруглой террасе — в самом красивом месте на земле — разместился звуковой архив, где можно послушать голоса Переделкина, – рассказала Дарья Беглова, руководитель Дома творчества Переделкино. – Некоторые записи плохо сохранились, поэтому мы применяем ИИ — восстанавливаем писательские голоса на основе уцелевших фрагментов. Это тонкая интеграция технологий в живое музейное пространство. В ней нам помогают Сбер, наш генеральный партнер, и команда СберСити».

Билеты в музей уже есть на Афише, до 99% их стоимости посетители могут оплатить бонусами «Спасибо».