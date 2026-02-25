Вопрос об эвакуации населения решают в Смоленской области после удара по заводу удобрений

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Смоленской области прорабатывают вопрос об эвакуации жителей населенного пункта, расположенного вблизи предприятия по производству минеральных удобрений «Дорогобуж», которое сегодня подверглось атаке ВСУ, в результате чего погибли четыре человека, еще десять были ранены. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.

«В целях минимизации возможных угроз населению рассматривается вопрос об эвакуации жителей близлежащего населенного пункта», — сообщил Анохин в своем канале Мах.