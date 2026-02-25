0
0
209
НОВОСТИ

Вопрос об эвакуации населения решают в Смоленской области после удара по заводу удобрений

13:12 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Смоленской области прорабатывают вопрос об эвакуации жителей населенного пункта, расположенного вблизи предприятия по производству минеральных удобрений «Дорогобуж», которое сегодня подверглось атаке ВСУ, в результате чего погибли четыре человека, еще десять были ранены. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.

«В целях минимизации возможных угроз населению рассматривается вопрос об эвакуации жителей близлежащего населенного пункта», — сообщил Анохин в своем канале Мах.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 25.02.2026
Больше половины регионов списали две трети задолженности по бюджетным кредитам — Мишустин
0
31
14:25 25.02.2026
Общая сумма поступлений в бюджет России от Сбера за 2025 год превысила 1,3 триллиона рублей
0
53
14:12 25.02.2026
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 345 военнослужащих — МО РФ
0
83
14:00 25.02.2026
Рынок труда РФ стабилен, безработица сохраняется на уровне 2,2% — Мишустин
0
102
13:58 25.02.2026
Московская область продолжает восстановление объектов в новых регионах страны
0
53
13:37 25.02.2026
Технологии Сбера стали частью музейного дома «Первая дача» в Переделкине
0
136
13:32 25.02.2026
ВС РФ установили контроль над Графским в Харьковской области
0
157
13:00 25.02.2026
ВВП России за три года вырос больше чем на 10% — Мишустин
0
197
12:32 25.02.2026
4 человека погибли, 10 ранены после атаки ВСУ на предприятие в Смоленской области
0
255
12:20 25.02.2026
Индия и США проводят учения спецназа Vajra Prahar
0
249

Возврат к списку