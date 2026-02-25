Кабмину следует взять под особый контроль рост тарифов ЖКХ в регионах — Володин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы считают, что правительству РФ следует взять под особый контроль рост тарифов в сфере ЖКХ в регионах страны. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин в ходе отчета правительства в Думе.

Говоря росте тарифов, председатель ГД отметил, что «в регионах по-разному к этому относятся». «Причем понимая, что это компетенции и ответственность регионов, это их полномочия. Но вместе с этим в одних регионах придерживаются федеральных рекомендаций, решений, которые приняты в том числе и правительством. В других региональные энергетические комиссии органы власти необоснованно повышают тарифы, в первую очередь на тепло», — сказал Володин.

«Мы не можем не реагировать и стоять в стороне от этого, и считаем правильным, чтобы правительство взяло под особый контроль эти вопросы, связанные с тарифообразованием. И вообще, взяли под контроль ситуацию, которая в регионах, мы видим, пошла не туда. В части из них рост тарифов составляет и 30%, где-то он укладывается в те показатели, которые изначально были определены», — добавил Володин.