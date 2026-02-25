Трамп утверждает, что Иран не дает обещания отказаться от ядерного оружия

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский лидер Дональд Трамп выступил с утверждением, что Иран не дает США обещания не создавать ядерное оружие, и предупредил, что не позволит Тегерану получить его.

«Мы ведем переговоры. Они хотят заключить сделку, но мы до сих пор не услышали заветных слов „У нас никогда не будет ядерного оружия“, — заявил президент США, выступая во вторник вечером перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса с ежегодным посланием „О положении страны“. „Я предпочел бы решить эту проблему дипломатическим путем“, — сказал он. Американский лидер отметил, что „не допустит появления [у Ирана] ядерного оружия“, утверждая при этом, что исламская республика является „спонсором терроризма номер один в мире“.