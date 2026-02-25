США потребовали от Киева прекратить атаки на американские экономические интересы — посол

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный департамент США уведомил правительство Украины, что атаки Киева на нефтяные объекты в Новороссийске повлияли на американские инвестиции в Казахстане, и потребовал воздержаться от них. Об этом сообщила украинский посол в США Ольга Стефанишина.

«Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Государственного департамента, что нам следует воздерживаться от, ну, вы понимаете, от нападок на американские интересы», — сказала Стефанишина в разговоре с телеканалом CNN, уточнив, что она получила официальное дипломатическое уведомление от Госдепа.

Как отметила Стефанишина, в нем также было сказано, что у США нет таких же экономических интересов на Украине, как в Казахстане. Она посетовала, что за 35 лет независимости Киев не смог достичь такого же уровня экономического взаимодействия с Вашингтоном, которого достигла Астана.