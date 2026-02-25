США потребовали от Киева прекратить атаки на американские экономические интересы — посол
09:05 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственный департамент США уведомил правительство Украины, что атаки Киева на нефтяные объекты в Новороссийске повлияли на американские инвестиции в Казахстане, и потребовал воздержаться от них. Об этом сообщила украинский посол в США Ольга Стефанишина.
«Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Государственного департамента, что нам следует воздерживаться от, ну, вы понимаете, от нападок на американские интересы», — сказала Стефанишина в разговоре с телеканалом CNN, уточнив, что она получила официальное дипломатическое уведомление от Госдепа.
Как отметила Стефанишина, в нем также было сказано, что у США нет таких же экономических интересов на Украине, как в Казахстане. Она посетовала, что за 35 лет независимости Киев не смог достичь такого же уровня экономического взаимодействия с Вашингтоном, которого достигла Астана.
НОВОСТИ
- 10:05 25.02.2026
- Цены на нефть растут на фоне ситуации вокруг Ирана
- 10:00 25.02.2026
- Трамп утверждает, что Иран не дает обещания отказаться от ядерного оружия
- 09:32 25.02.2026
- Более 150 электроподстанций доставлено в Белгородскую область
- 09:20 25.02.2026
- Россия показала настоящую коммуникацию на трехсторонних переговорах по Украине — Уиткофф
- 09:00 25.02.2026
- Над регионами России за ночь сбито 69 украинских БПЛА
- 22:47 24.02.2026
- Венгрия, Словакия и Сербия в скором времени станут еще более устойчивы шантажу со стороны Украины - Сийярто
- 19:50 24.02.2026
- Британия временно вывела из-под санкций нефтепровод «Дружба»
- 19:25 24.02.2026
- В Лондоне отрицают план передачи ядерного оружия Киеву
- 19:05 24.02.2026
- В Пентагоне указали на «явную и реальную угрозу национальной безопасности» США
- 18:50 24.02.2026
- Две европейские страны предложили Канаде поставку 12 подлодок - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать