Более 150 электроподстанций доставлено в Белгородскую область

Свыше 150 электроподстанций, необходимых для жизнеобеспечения населения, по поручению главы МЧС России Александра Куренкова доставлено в Белгородскую область. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В МЧС подчеркнули, что техника необходима для жизнеобеспечения населения. «В регион уже прибыло 8 колонн в составе 39 большегрузов и более 50 спасателей ведомства», — отметили в ведомстве. Всего запланировано доставить 176 электростанций.