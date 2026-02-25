0
Более 150 электроподстанций доставлено в Белгородскую область

09:32 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 150 электроподстанций, необходимых для жизнеобеспечения населения, по поручению главы МЧС России Александра Куренкова доставлено в Белгородскую область. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Белгородскую область доставлено более 150 электростанций», — сказали в пресс-службе.

В МЧС подчеркнули, что техника необходима для жизнеобеспечения населения. «В регион уже прибыло 8 колонн в составе 39 большегрузов и более 50 спасателей ведомства», — отметили в ведомстве. Всего запланировано доставить 176 электростанций.

