Над регионами России за ночь сбито 69 украинских БПЛА
09:00 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 69 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 24 БПЛА — над территорией Брянской области, 18 БПЛА — над территорией Республики Крым, 14 БПЛА — над территорией Смоленской области, 3 БПЛА — над территорией Тульской области, 3 БПЛА — над территорией Орловской области, 3 БПЛА — над акваторией Черного моря, 1 БПЛА — над территорией Курской области, 1 БПЛА — над территорией Калужской области, 1 БПЛА — над территорией Белгородской области, 1 БПЛА — над территорией Московского региона», — сообщили в военном ведомстве.
Новости
- 10:05 25.02.2026
- Цены на нефть растут на фоне ситуации вокруг Ирана
- 10:00 25.02.2026
- Трамп утверждает, что Иран не дает обещания отказаться от ядерного оружия
- 09:32 25.02.2026
- Более 150 электроподстанций доставлено в Белгородскую область
- 09:20 25.02.2026
- Россия показала настоящую коммуникацию на трехсторонних переговорах по Украине — Уиткофф
- 09:05 25.02.2026
- США потребовали от Киева прекратить атаки на американские экономические интересы — посол
- 22:47 24.02.2026
- Венгрия, Словакия и Сербия в скором времени станут еще более устойчивы шантажу со стороны Украины - Сийярто
- 19:50 24.02.2026
- Британия временно вывела из-под санкций нефтепровод «Дружба»
- 19:25 24.02.2026
- В Лондоне отрицают план передачи ядерного оружия Киеву
- 19:05 24.02.2026
- В Пентагоне указали на «явную и реальную угрозу национальной безопасности» США
- 18:50 24.02.2026
- Две европейские страны предложили Канаде поставку 12 подлодок - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать