НОВОСТИ

Над регионами России за ночь сбито 69 украинских БПЛА

09:00 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 69 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 24 БПЛА — над территорией Брянской области, 18 БПЛА — над территорией Республики Крым, 14 БПЛА — над территорией Смоленской области, 3 БПЛА — над территорией Тульской области, 3 БПЛА — над территорией Орловской области, 3 БПЛА — над акваторией Черного моря, 1 БПЛА — над территорией Курской области, 1 БПЛА — над территорией Калужской области, 1 БПЛА — над территорией Белгородской области, 1 БПЛА — над территорией Московского региона», — сообщили в военном ведомстве.

