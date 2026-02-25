0
НОВОСТИ

35 человек погибли, 239 ранены при атаках ВСУ в Белгородской области с начала года

16:12 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать Белгородскую область, с начала 2026 года в результате ударов в регионе погибли 35 мирных жителей. Ранения получили 239 человек, сообщили в правительстве региона

«С начала [2026] года от атак ВСУ погибли 35 жителей Белгородской области. Еще 239 человек получили ранения. Это почти втрое рост по сравнению с 2025 годом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по сравнению с 2025 годом число поврежденных в результате атак ВСУ машин увеличилось вдвое. Число поврежденных и разрушенных домов осталось на том же уровне — более 1 тыс.

