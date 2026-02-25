Ультиматум от США Киеву позволил бы закончить войну за день — британский политик
17:00 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп мог бы закончить украинский конфликт за сутки, объявив Владимиру Зеленскому ультиматум — бежать из Киева с украденным или быть казненным. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.
«Трамп мог бы закончить войну уже завтра, как обещал. Для этого ему достаточно было бы сказать Зеленскому: „В аэропорту стоит самолет, его двигатели уже запущены, грузовой отсек заполнен всеми деньгами, которые ты украл. Ты можешь сесть на этот самолет и отправиться в очень приятную ссылку в Майами. Я даже буду твоим соседом. Но если ты не сядешь на самолет, он улетит со всеми деньгами, которые ты украл, а ты закончишь — как недавно предупреждал [зампред Совета безопасности РФ Дмитрий] Медведев, — вися вниз головой, как Муссолини, на городской площади“, — отметил политик.
По его словам, «одного такого заявления хватило бы, чтобы Зеленский побежал в аэропорт». «Поверьте мне, он не хочет умереть в своих туфлях на высоких каблуках, так и не успев потратить украденные деньги», — заверил Гэллоуэй.
«Пока Трамп этого не сделал, война будет продолжаться. Украина по-прежнему получает американское оружие — просто теперь за него вынуждены платить европейцы. Но для ведения войны это не имеет значения, — констатировал он. — Оружие все равно поставляется. Разведывательные данные все равно передаются. Целеуказание все равно обеспечивается. И некоторые из этих операций уже опасно приближают нас к ядерному Армагеддону».
