В условиях санкций экономика РФ растет выше среднемировых темпов — Новак
17:12 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В условиях ограничений и санкций, введенных против РФ, экономика страны растет выше среднемировых темпов роста, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия-24».
«Наша экономика в прошлом году продолжила развиваться, показала свою устойчивость. И несмотря на высокие темпы роста в 2023 и 2024 годах, к этой высокой базе мы в 2025 году выросли еще на 1%, — сказал Новак. — Конечно, хороший показатель в условиях тех ограничений, санкций, которые введены против нашей страны. Тем не менее она [экономика] растет. И за три года она выросла на 10,3%. Это даже выше, чем среднемировые темпы роста».
НОВОСТИ
- 17:40 25.02.2026
- Орбан распорядился усилить защиту энергетической инфраструктуры Венгрии от Украины
- 17:00 25.02.2026
- Ультиматум от США Киеву позволил бы закончить войну за день — британский политик
- 16:32 25.02.2026
- Целевой набор мигрантов будет проводиться за рубежом — Мишустин
- 16:12 25.02.2026
- 35 человек погибли, 239 ранены при атаках ВСУ в Белгородской области с начала года
- 16:00 25.02.2026
- Семейной ипотекой с 2018 года воспользовались 1,85 млн семей
- 15:32 25.02.2026
- Зеленский — неблагодарный человек, не заслуживающий поддержки — спикер парламента Грузии
- 15:12 25.02.2026
- Более 50% бюджетных мест в вузах и техникумах отдано на технические профессии — Мишустин
- 15:00 25.02.2026
- Кабмину следует взять под особый контроль рост тарифов ЖКХ в регионах — Володин
- 14:32 25.02.2026
- Больше половины регионов списали две трети задолженности по бюджетным кредитам — Мишустин
- 14:25 25.02.2026
- Общая сумма поступлений в бюджет России от Сбера за 2025 год превысила 1,3 триллиона рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать