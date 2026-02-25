0
0
93
НОВОСТИ

В условиях санкций экономика РФ растет выше среднемировых темпов — Новак

17:12 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В условиях ограничений и санкций, введенных против РФ, экономика страны растет выше среднемировых темпов роста, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия-24».

«Наша экономика в прошлом году продолжила развиваться, показала свою устойчивость. И несмотря на высокие темпы роста в 2023 и 2024 годах, к этой высокой базе мы в 2025 году выросли еще на 1%, — сказал Новак. — Конечно, хороший показатель в условиях тех ограничений, санкций, которые введены против нашей страны. Тем не менее она [экономика] растет. И за три года она выросла на 10,3%. Это даже выше, чем среднемировые темпы роста».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 25.02.2026
Орбан распорядился усилить защиту энергетической инфраструктуры Венгрии от Украины
0
21
17:00 25.02.2026
Ультиматум от США Киеву позволил бы закончить войну за день — британский политик
0
126
16:32 25.02.2026
Целевой набор мигрантов будет проводиться за рубежом — Мишустин
0
179
16:12 25.02.2026
35 человек погибли, 239 ранены при атаках ВСУ в Белгородской области с начала года
0
191
16:00 25.02.2026
Семейной ипотекой с 2018 года воспользовались 1,85 млн семей
0
199
15:32 25.02.2026
Зеленский — неблагодарный человек, не заслуживающий поддержки — спикер парламента Грузии
0
261
15:12 25.02.2026
Более 50% бюджетных мест в вузах и техникумах отдано на технические профессии — Мишустин
0
237
15:00 25.02.2026
Кабмину следует взять под особый контроль рост тарифов ЖКХ в регионах — Володин
0
263
14:32 25.02.2026
Больше половины регионов списали две трети задолженности по бюджетным кредитам — Мишустин
0
322
14:25 25.02.2026
Общая сумма поступлений в бюджет России от Сбера за 2025 год превысила 1,3 триллиона рублей
0
302

Возврат к списку