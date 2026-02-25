В условиях санкций экономика РФ растет выше среднемировых темпов — Новак

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В условиях ограничений и санкций, введенных против РФ, экономика страны растет выше среднемировых темпов роста, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия-24».

«Наша экономика в прошлом году продолжила развиваться, показала свою устойчивость. И несмотря на высокие темпы роста в 2023 и 2024 годах, к этой высокой базе мы в 2025 году выросли еще на 1%, — сказал Новак. — Конечно, хороший показатель в условиях тех ограничений, санкций, которые введены против нашей страны. Тем не менее она [экономика] растет. И за три года она выросла на 10,3%. Это даже выше, чем среднемировые темпы роста».