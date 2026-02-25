0
Вэнс: Я полагаю, что мы добиваемся прогресса как с русскими, так и с украинцами

19:35 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты на переговорах по мирному урегулированию украинского кризиса добиваются прогресса как с Россией, так и с киевскими властями, американский лидер Дональд Трамп с оптимизмом относится к перспективе завершения конфликта. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Я полагаю, что мы добиваемся прогресса как с русскими, так и с украинцами, нам просто необходимо продолжать над этим работать, — сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News. — В настоящее время президент по-хорошему оптимистично настроен на то, что мы сможем довести это до успешного завершения».

