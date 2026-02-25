Публикация планов о предоставлении Киеву ядерного оружия может воспрепятствовать их реализации - Песков
19:20 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Публикация данных о планах Британии и Франции передать Киеву ядерное оружие должна стать препятствием для их реализации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.
«Такая угроза имела место. Будем надеяться, что своевременное опубликование этих разведданных все-таки станет препятствием на пути реализации вот этих вот сумасшедших, совершенно безумных планов», — сказал он.
