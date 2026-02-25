0
0
0
НОВОСТИ

Публикация планов о предоставлении Киеву ядерного оружия может воспрепятствовать их реализации - Песков

19:20 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Публикация данных о планах Британии и Франции передать Киеву ядерное оружие должна стать препятствием для их реализации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

«Такая угроза имела место. Будем надеяться, что своевременное опубликование этих разведданных все-таки станет препятствием на пути реализации вот этих вот сумасшедших, совершенно безумных планов», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 25.02.2026
Орбан распорядился усилить защиту энергетической инфраструктуры Венгрии от Украины
0
195
17:12 25.02.2026
В условиях санкций экономика РФ растет выше среднемировых темпов — Новак
0
251
17:00 25.02.2026
Ультиматум от США Киеву позволил бы закончить войну за день — британский политик
0
288
16:32 25.02.2026
Целевой набор мигрантов будет проводиться за рубежом — Мишустин
0
296
16:12 25.02.2026
35 человек погибли, 239 ранены при атаках ВСУ в Белгородской области с начала года
0
289
16:00 25.02.2026
Семейной ипотекой с 2018 года воспользовались 1,85 млн семей
0
290
15:32 25.02.2026
Зеленский — неблагодарный человек, не заслуживающий поддержки — спикер парламента Грузии
0
379
15:12 25.02.2026
Более 50% бюджетных мест в вузах и техникумах отдано на технические профессии — Мишустин
0
323
15:00 25.02.2026
Кабмину следует взять под особый контроль рост тарифов ЖКХ в регионах — Володин
0
345
14:32 25.02.2026
Больше половины регионов списали две трети задолженности по бюджетным кредитам — Мишустин
0
396

Возврат к списку