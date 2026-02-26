Зеленский заявил Трампу, что надеется на завершение украинского конфликта в этом году - Axios

09:32 Источник: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что надеется на завершение украинского конфликта в этом году, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

"Зеленский тогда сказал, что надеется, что война закончится в этом году, а Трамп ответил, что война продолжается слишком долго, и сказал, что хотел бы, чтобы война закончилась через месяц", - заявил один из источников.

По словам собеседников портала, разговор между Трампом и Зеленским был "дружеским и позитивным".