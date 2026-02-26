За ночь над регионами РФ, Черным, Азовским морями уничтожены 17 украинских БПЛА
09:00 26.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 17 украинских БПЛА над регионами РФ, Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны России.
«С 23:00 мск 25 февраля до 7:00 мск 26 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 7 БПЛА — над территорией Брянской области, 4 БПЛА — над территорией Тульской области, 2 БПЛА — над территорией Калужской области и по 1 БПЛА — над территориями Белгородской, Воронежской областей и над акваториями Черного и Азовского морей», — сказали в ведомстве.
