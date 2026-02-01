0
0
0
В территориальных водах Кубы произошел инцидент с американским катером. Есть погибшие - СМИ

23:45 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Катер под флагом США вошел в воды Кубы и открыл огонь. В результате ответного огня четыре американца погибли, еще шестеро пострадали, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Кубы.

По его информации, все четверо погибших находились на борту катера, якобы базировавшегося в американском штате Флорида. Отмечается, что члены экипажа катера открыли огонь по кубинским военным, которые, в свою очередь, открыли встречный огонь. В результате инцидента пострадал командир кубинского пограничного патруля.

Член Палаты представителей Конгресса США Карлос Хименес (республиканец, от штата Флорида) призвал немедленно провести расследование в связи с инцидентом с катером у побережья Кубы.

«Я призываю к немедленному расследованию обстоятельств этой бойни. Власти Соединенных Штатов должны установить, были ли среди жертв граждане США или их законные постоянные жители, и точно выяснить, что произошло», — написал он в социальной сети X.

