Источник ТАСС сообщил о переносе трехсторонней встречи по конфликту на Украине на начало марта
22:35 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Трехсторонняя встреча по украинскому урегулированию с участием Москвы, Вашингтона и Киева перенесена на начало марта, место ее проведения в настоящее время согласуется. Об этом ТАСС сообщил источник.
«Большая трехсторонняя встреча перенесена на начало марта, место еще согласуется», — отметил собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 23:45 25.02.2026
- В территориальных водах Кубы произошел инцидент с американским катером. Есть погибшие - СМИ
- 20:02 25.02.2026
- Канада предоставит Кубе гуманитарную помощь продовольствием на 5,85 млн долл
- 19:35 25.02.2026
- Вэнс: Я полагаю, что мы добиваемся прогресса как с русскими, так и с украинцами
- 19:20 25.02.2026
- Публикация планов о предоставлении Киеву ядерного оружия может воспрепятствовать их реализации - Песков
- 17:40 25.02.2026
- Орбан распорядился усилить защиту энергетической инфраструктуры Венгрии от Украины
- 17:12 25.02.2026
- В условиях санкций экономика РФ растет выше среднемировых темпов — Новак
- 17:00 25.02.2026
- Ультиматум от США Киеву позволил бы закончить войну за день — британский политик
- 16:32 25.02.2026
- Целевой набор мигрантов будет проводиться за рубежом — Мишустин
- 16:12 25.02.2026
- 35 человек погибли, 239 ранены при атаках ВСУ в Белгородской области с начала года
- 16:00 25.02.2026
- Семейной ипотекой с 2018 года воспользовались 1,85 млн семей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать