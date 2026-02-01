Источник ТАСС сообщил о переносе трехсторонней встречи по конфликту на Украине на начало марта

22:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трехсторонняя встреча по украинскому урегулированию с участием Москвы, Вашингтона и Киева перенесена на начало марта, место ее проведения в настоящее время согласуется. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Большая трехсторонняя встреча перенесена на начало марта, место еще согласуется», — отметил собеседник агентства.