Источник ТАСС сообщил о переносе трехсторонней встречи по конфликту на Украине на начало марта

22:35 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трехсторонняя встреча по украинскому урегулированию с участием Москвы, Вашингтона и Киева перенесена на начало марта, место ее проведения в настоящее время согласуется. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Большая трехсторонняя встреча перенесена на начало марта, место еще согласуется», — отметил собеседник агентства.

НОВОСТИ

23:45 25.02.2026
В территориальных водах Кубы произошел инцидент с американским катером. Есть погибшие - СМИ
0
55
20:02 25.02.2026
Канада предоставит Кубе гуманитарную помощь продовольствием на 5,85 млн долл
0
348
19:35 25.02.2026
Вэнс: Я полагаю, что мы добиваемся прогресса как с русскими, так и с украинцами
0
363
19:20 25.02.2026
Публикация планов о предоставлении Киеву ядерного оружия может воспрепятствовать их реализации - Песков
0
386
17:40 25.02.2026
Орбан распорядился усилить защиту энергетической инфраструктуры Венгрии от Украины
0
437
17:12 25.02.2026
В условиях санкций экономика РФ растет выше среднемировых темпов — Новак
0
498
17:00 25.02.2026
Ультиматум от США Киеву позволил бы закончить войну за день — британский политик
0
541
16:32 25.02.2026
Целевой набор мигрантов будет проводиться за рубежом — Мишустин
0
494
16:12 25.02.2026
35 человек погибли, 239 ранены при атаках ВСУ в Белгородской области с начала года
0
490
16:00 25.02.2026
Семейной ипотекой с 2018 года воспользовались 1,85 млн семей
0
467

