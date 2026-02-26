Рынок микрозаймов в РФ сократился впервые за два года
10:00 26.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совокупный портфель российских МФО по итогам IV квартала 2025 года сократился на 6 млрд руб. (на 1,1%) и составил 520,4 млрд руб. впервые за два года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на расчеты саморегулируемой организации «Мир».
По данным организации, число действующих договоров по микрозаймам уменьшилось на 0,1%, до 25,7 млн. Однако за счет роста в первом полугодии по итогам года рынок прибавил 13%.
Согласно расчетам, сжатие МФО произошло за счет портфеля займов, выдаваемых офлайн. По сравнению с предыдущим кварталом объем задолженности на их балансе сократился на 7,2%, а год к году — на 10,4%, до 133,1 млрд руб. В то время как в онлайн у всех членов СРО объем задолженности за квартал увеличился на 1%, а по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 387,3 млрд руб.
В организации отметили, что подобный спад связан с «законодательными изменениями и „подготовкой МФО к трансформации рынка“. А также, что при нынешнем незначительном снижении, не стоит считать его временным. „Вероятнее всего, в 2026 году рынок будет фиксировать еще не раз подобный тренд“, — добавили в СРО.
