В 2025 г. впервые со времен Великой депрессии США покинуло больше людей, чем въехало — WSJ
11:00 26.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество покинувших США в 2025 году впервые превысило количество въехавших со времен Великой депрессии (1929–1939 гг.). Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) на основании собственных данных и подсчетов Института Брукингса.
Как отмечается, в 2025 году число покинувших США на 150 тыс. человек превысило число иммигрировавших в страну, причем этот показатель, вероятно, будет расти в 2026 году. Хотя американская администрация объясняет отток людей борьбой с нелегальной миграцией, на деле страну активно покидают сами американские граждане, предпочитая Соединенным Штатам более безопасные и доступные с финансовой точки зрения государства, отмечает WSJ.
Издание проанализировало миграционную статистику 15 стран и выяснило, что как минимум 180 тыс. американцев уехали туда в прошлом году. Кроме того, почти во всех странах Евросоюза число переехавших для проживания и работы американцев достигло рекордного уровня и продолжает расти, отмечает газета. «Для ряда граждан новая американская мечта заключается в том, чтобы больше не жить в США», — подчеркивается в материале.
Как указывает издание, в последний раз отток населения из США был зафиксирован в разгар Великой депрессии — в 1935 году. При этом более 100 тыс. американских эмигрантов в качестве нового места жительства выбрали Советский Союз.
