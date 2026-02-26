Роскомнадзор ограничил доступ к 469 VPN-сервисам в России

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор, по данным на конец февраля 2026 года, ограничил доступ к 469 VPN-сервисам в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«В соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 12.02.2020 № 127, Роскомнадзор ограничивает доступ к 469 VPN-сервисам», — сообщили в Роскомнадзоре.