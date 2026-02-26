В Иране до 400 военных погибли в ходе массовых беспорядков в январе — президент

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что в ходе массовых беспорядков в январе были убиты до 400 военнослужащих, невинно погибли не менее 2 тыс. мирных жителей. Он также опроверг слова американского лидера Дональда Трампа о 32 тыс. жертв среди протестующих.

«Говорят, что Иран — рассадник зла и терроризма. Разве мы террористы? Разве мы убиваем людей? Вчера президент США заявил, что Иран организовал массовое убийство 32 тыс. человек. Мы устраивали массовые убийства? Мы предоставили статистику и даже номера паспортов тех, о ком говорили. Кто утверждает, что цифры больше — пусть докажет. Кроме того, из объявленных данных более 2 000 человек — невинно погибшие; 300-400 — погибшие военнослужащие, защищавшие правопорядок», — сказал он в эфире иранской гостелерадиокомпании.

В конце января глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что в ходе беспорядков в исламской республике погибли 3 117 человек.