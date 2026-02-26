Кремль исходит из того, что задержанные на катере у Кубы планировали теракты
14:00 26.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль исходит из того, что задержанные на катере, вторгшемся в воды Кубы, признались в подготовке терактов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать этот инцидент.
«Здесь комментировать нечего, учитывая, что, как было сообщено из Гаваны, захваченные граждане Кубы, которые с оружием в руках пытались проникнуть на территорию острова, признали, что пытались проникнуть на территорию с целью осуществления террористических действий», — сказал Песков. Он подчеркнул, что «это их признание, поэтому здесь комментировать нечего, к этому так и нужно относиться».
Ранее сообщалось, что катер под флагом США вошел в воды Кубы и открыл огонь по пограничникам. В результате перестрелки четверо нападавших погибли, еще шестеро пострадали. Задержанные с катера признались в террористических намерениях, все они являются проживающими в США кубинцами, заявило МВД республики.
НОВОСТИ
- 15:12 26.02.2026
- РФ признательна США за помощь в украинском урегулировании — Песков
- 15:00 26.02.2026
- МАГАТЭ не видит признаков обогащения урана в Иране — WSJ
- 14:32 26.02.2026
- Силы ПВО сбили 35 украинских беспилотников над Брянской областью
- 14:12 26.02.2026
- Устойчивость экономики РФ абсолютно обеспечена — Песков
- 13:32 26.02.2026
- Замбия отвергла сделку с США по здравоохранению как противоречащую интересам страны
- 13:12 26.02.2026
- Падение нефтегазовых доходов есть, оно компенсируется другими доходами — Песков
- 13:02 26.02.2026
- Силуанов: Сбер вносит значительный вклад в доходы бюджета России
- 13:00 26.02.2026
- У Турции нет планов вторжения в Иран при нападении на него США — Минобороны
- 12:32 26.02.2026
- В Одесской области не осталось ни одной уцелевшей электроподстанции — энергохолдинг «ДТЭК»
- 12:20 26.02.2026
- Украине переданы тела 1 тыс. украинских военных, РФ получила тела 35 воинов — Мединский
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать