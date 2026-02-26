Кремль исходит из того, что задержанные на катере у Кубы планировали теракты

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль исходит из того, что задержанные на катере, вторгшемся в воды Кубы, признались в подготовке терактов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать этот инцидент.

«Здесь комментировать нечего, учитывая, что, как было сообщено из Гаваны, захваченные граждане Кубы, которые с оружием в руках пытались проникнуть на территорию острова, признали, что пытались проникнуть на территорию с целью осуществления террористических действий», — сказал Песков. Он подчеркнул, что «это их признание, поэтому здесь комментировать нечего, к этому так и нужно относиться».

Ранее сообщалось, что катер под флагом США вошел в воды Кубы и открыл огонь по пограничникам. В результате перестрелки четверо нападавших погибли, еще шестеро пострадали. Задержанные с катера признались в террористических намерениях, все они являются проживающими в США кубинцами, заявило МВД республики.