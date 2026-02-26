0
НОВОСТИ

ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 115 военнослужащих — МО РФ

15:32 26.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 115 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 175 военнослужащих, «Запад» — до 170, «Южная» — до 125, «Центр» — до 270, «Восток» — до 340, «Днепр» — свыше 35 военнослужащих.

16:32 26.02.2026
Россия и Белоруссия пустят прямые электрички между соседними регионами — Путин
16:30 26.02.2026
Портфель ответственного финансирования Сбера превысил 4,4 триллиона рублей по итогам 2025 года
16:12 26.02.2026
Чистая прибыль банков РФ в январе выросла в 2,2 раза, до 394 млрд руб.
16:00 26.02.2026
Новак поручил детальнее проработать допмеры поддержки промышленного сектора
15:12 26.02.2026
РФ признательна США за помощь в украинском урегулировании — Песков
15:00 26.02.2026
МАГАТЭ не видит признаков обогащения урана в Иране — WSJ
14:32 26.02.2026
Силы ПВО сбили 35 украинских беспилотников над Брянской областью
14:12 26.02.2026
Устойчивость экономики РФ абсолютно обеспечена — Песков
14:00 26.02.2026
Кремль исходит из того, что задержанные на катере у Кубы планировали теракты
13:32 26.02.2026
Замбия отвергла сделку с США по здравоохранению как противоречащую интересам страны
