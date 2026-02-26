ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 115 военнослужащих — МО РФ
15:32 26.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 115 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 175 военнослужащих, «Запад» — до 170, «Южная» — до 125, «Центр» — до 270, «Восток» — до 340, «Днепр» — свыше 35 военнослужащих.
