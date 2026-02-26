Портфель ответственного финансирования Сбера превысил 4,4 триллиона рублей по итогам 2025 года

16:30

По итогам 2025 года объем портфеля ответственного финансирования Сбербанка, включающего зеленые, адаптационные, социальные и ESG-кредиты, составил 4,47 трлн рублей, показав прирост на 17%. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Показатель отражает устойчивый интерес бизнеса к инструментам, учитывающим экологические и социальные факторы, – отметил он. – Сбер, обладая уникальными компетенциями и технологиями, продолжает реализацию собственных устойчивых инициатив и планирует наращивать предложение качественных ESG-продуктов, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Помогая бизнесу и регионам внедрять передовые экологические и социальные практики, мы вносим наш вклад в достижение национальных целей развития страны».

Продажи некредитных ESG-продуктов достигли отметки в 7,6 млрд рублей, продемонстрировав двукратный рост по сравнению с прошлым годом. Динамичный рост объясняется планомерным развитием этого направления в группе компаний Сбер.

«Мы продолжим развивать собственные технологические инициативы и расширять предложение высококачественных ESG-продуктов для минимизации рисков и формирования устойчивого будущего, – подчеркнул Александр Ведяхин. – Благодаря искусственному интеллекту мы можем предлагать нашим клиентам принципиально новый опыт и сервисы, помогающие быстро реагировать на изменения окружающей среды и создающие долгосрочную ценность. Делая упор на внедрение технологических решений, мы успешно совмещаем достижения в области устойчивого развития и эффективность бизнеса. Устойчивость банка напрямую зависит от устойчивости наших клиентов. Поэтому наша цель— способствовать повышению устойчивости экономики путем развития новых технологических платформ, способствующих эффективной управляемой адаптации клиентов, ускоряющих принятие решений и снижающих уровень неопределенности».