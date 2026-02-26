США добиваются от Ирана ликвидации трех ядерных объектов — WSJ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты хотят, чтобы Иран демонтировал три своих основных ядерных объекта, а также передал США весь обогащенный уран, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее сведениям, американским представителям на переговорах с Ираном в Женеве была поставлена задача «дать ясно понять, что Иран должен демонтировать свои три главных ядерных объекта в Фордо, Натанзе и Исфахане, а также доставить весь обогащенный уран в США». Помимо этого, в Вашингтоне настаивают на том, чтобы соглашение по иранскому ядерному досье было бессрочным.

В свою очередь Иран озвучивает США предложения, по которым Тегеран сократит обогащение урана с 60% до 1,5%, а также приостановит обогащение урана на семь лет.

Еще одним пунктом разногласий сторон, указывает издание, является желание США лишь минимально снизить санкционное давление на Иран при заключении соглашения. При этом Тегеран настаивает на том, что американские власти должны серьезно ослабить давление рестрикций на страну.