Сбер: Технологическое лидерство невозможно без открытости

17:28 26.02.2026

Главный итог 2025 года – переход ИИ из разряда технологического инструмента в разряд ключевого фактора производительности. Об этом сообщает первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин по итогам раскрытия отчетности за 2025 год по МСФО.

Технологическое лидерство невозможно без открытости, подчеркнул топ-менеджер: «В 2025 году мы сделали важный шаг – предоставили в открытом доступе наши сильнейшие нейросети. GigaChat Ultra Preview – самая мощная модель в линейке и первая в России подобного масштаба. Kandinsky 5.0 Video – одно из лучших открытых решений в мире для генерации видео и изображений, которое стало новым инструментом для профессионального сообщества. И аудитория ГигаЧата отреагировала мгновенно: ежемесячно сервисом пользуется более 20 млн человек, совершая свыше 800 млн запросов. Мы добавили голос, мультимодальность и запустили маркетплейс ИИ-агентов».

