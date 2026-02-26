Чистая прибыль банков РФ в январе выросла в 2,2 раза, до 394 млрд руб.

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский банковский сектор в январе 2026 года получил чистую прибыль в размере 394 млрд рублей, что в 2,2 раза выше результатов декабря 2025 года, когда сектор заработал 176 млрд рублей. Это следует из материалов Банка России.

«Чистая прибыль сектора в январе увеличилась до 394 млрд рублей после 176 млрд рублей в декабре, когда у банков традиционно большие расходы на рекламу и резервы. <…> Основная прибыль (411 млрд рублей) выросла по сравнению с декабрем на 308 млрд рублей, несмотря на снижение чистого процентного дохода и чистого комиссионного дохода (суммарно на 168 млрд рублей, -16%) из-за более слабой деловой активности, что характерно для января», — отмечается в документе.

Совокупный финансовый результат сектора составил 357 млрд рублей против 256 млрд рублей в декабре. Помимо прибыли, банки признали в капитале 37 млрд рублей отрицательной переоценки долговых ценных бумаг.

Количество банков, окончивших месяц с прибылью, выросло до 244 (в декабре их было 198). Еще 60 кредитных организаций в январе получили убыток, в декабре таких было 107, указал ЦБ.