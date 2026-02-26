РФ признательна США за помощь в украинском урегулировании — Песков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва благодарна представителям Вашингтона за их усилия в урегулировании украинского конфликта, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что сейчас все стороны продолжают работу над урегулированием.

«В том числе и американские переговорщики, американская сторона, коей мы весьма признательны за продолжение этих усилий», — сказал Песков.