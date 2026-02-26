Силы ПВО сбили 35 украинских беспилотников над Брянской областью

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО с 12:00 до 14:00 сбили 35 украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.

«26 февраля в период с 12:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области», — сообщили в военном ведомстве.