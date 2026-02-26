МАГАТЭ не видит признаков обогащения урана в Иране — WSJ
15:00 26.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и эксперты в ядерной области не видят признаков обогащения Ираном урана. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
В октябре прошлого года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ведомство не располагало и не располагает какими-либо сведениями о том, что Иран продолжает разработку ядерного оружия. Как пишет WSJ, Гросси по-прежнему придерживается этой оценки, ее также в основном разделяют эксперты в ядерной сфере.
В январе в Белом доме заявили, что всерьез рассматривают возможность применения силы против Ирана. Вашингтон тогда выразил надежду на то, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит «справедливую и равноправную» сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. Иранские власти неоднократно заявляли об отсутствии намерения создать атомную бомбу.
НОВОСТИ
- 15:12 26.02.2026
- РФ признательна США за помощь в украинском урегулировании — Песков
- 14:32 26.02.2026
- Силы ПВО сбили 35 украинских беспилотников над Брянской областью
- 14:12 26.02.2026
- Устойчивость экономики РФ абсолютно обеспечена — Песков
- 14:00 26.02.2026
- Кремль исходит из того, что задержанные на катере у Кубы планировали теракты
- 13:32 26.02.2026
- Замбия отвергла сделку с США по здравоохранению как противоречащую интересам страны
- 13:12 26.02.2026
- Падение нефтегазовых доходов есть, оно компенсируется другими доходами — Песков
- 13:02 26.02.2026
- Силуанов: Сбер вносит значительный вклад в доходы бюджета России
- 13:00 26.02.2026
- У Турции нет планов вторжения в Иран при нападении на него США — Минобороны
- 12:32 26.02.2026
- В Одесской области не осталось ни одной уцелевшей электроподстанции — энергохолдинг «ДТЭК»
- 12:20 26.02.2026
- Украине переданы тела 1 тыс. украинских военных, РФ получила тела 35 воинов — Мединский
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать