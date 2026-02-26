МАГАТЭ не видит признаков обогащения урана в Иране — WSJ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и эксперты в ядерной области не видят признаков обогащения Ираном урана. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В октябре прошлого года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ведомство не располагало и не располагает какими-либо сведениями о том, что Иран продолжает разработку ядерного оружия. Как пишет WSJ, Гросси по-прежнему придерживается этой оценки, ее также в основном разделяют эксперты в ядерной сфере.

В январе в Белом доме заявили, что всерьез рассматривают возможность применения силы против Ирана. Вашингтон тогда выразил надежду на то, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит «справедливую и равноправную» сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. Иранские власти неоднократно заявляли об отсутствии намерения создать атомную бомбу.