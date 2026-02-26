0
0
42
НОВОСТИ

МАГАТЭ не видит признаков обогащения урана в Иране — WSJ

15:00 26.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и эксперты в ядерной области не видят признаков обогащения Ираном урана. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В октябре прошлого года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ведомство не располагало и не располагает какими-либо сведениями о том, что Иран продолжает разработку ядерного оружия. Как пишет WSJ, Гросси по-прежнему придерживается этой оценки, ее также в основном разделяют эксперты в ядерной сфере.

В январе в Белом доме заявили, что всерьез рассматривают возможность применения силы против Ирана. Вашингтон тогда выразил надежду на то, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит «справедливую и равноправную» сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. Иранские власти неоднократно заявляли об отсутствии намерения создать атомную бомбу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 26.02.2026
РФ признательна США за помощь в украинском урегулировании — Песков
0
32
14:32 26.02.2026
Силы ПВО сбили 35 украинских беспилотников над Брянской областью
0
130
14:12 26.02.2026
Устойчивость экономики РФ абсолютно обеспечена — Песков
0
157
14:00 26.02.2026
Кремль исходит из того, что задержанные на катере у Кубы планировали теракты
0
178
13:32 26.02.2026
Замбия отвергла сделку с США по здравоохранению как противоречащую интересам страны
0
229
13:12 26.02.2026
Падение нефтегазовых доходов есть, оно компенсируется другими доходами — Песков
0
247
13:02 26.02.2026
Силуанов: Сбер вносит значительный вклад в доходы бюджета России
0
243
13:00 26.02.2026
У Турции нет планов вторжения в Иран при нападении на него США — Минобороны
0
240
12:32 26.02.2026
В Одесской области не осталось ни одной уцелевшей электроподстанции — энергохолдинг «ДТЭК»
0
291
12:20 26.02.2026
Украине переданы тела 1 тыс. украинских военных, РФ получила тела 35 воинов — Мединский
0
277

Возврат к списку