НОВОСТИ

Россия и Белоруссия пустят прямые электрички между соседними регионами — Путин

16:32 26.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Белоруссия воссоздадут прямое пригородное железнодорожное сообщение между соседними регионами двух стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Он отметил, что транспортная сеть, связывающая Россию и Белоруссию, расширяется.

«В этом русле идет и принимаемое Госсоветом решение о воссоздании прямого пригородного железнодорожного сообщения между соседними регионами России и Белоруссии», — заявил глава государства.

