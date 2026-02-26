0
НОВОСТИ

Фундаментальные показатели Сбера в 2025 году оставались стабильными

17:24 26.02.2026

Несмотря на сложный макроэкономический фон, фундаментальные показатели Сбера в 2025 году оставались стабильными. Об этом сообщает первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин по итогам раскрытия отчетности за 2025 год по МСФО.

«Корпоративный кредитный портфель вырос до 31,2 трлн руб., увеличившись на 12,4% с начала года, – отметил он. – Впечатляет динамика проектного финансирования – здесь мы видим рост на 23,1%, до 14 трлн руб. Это значит, что бизнес не просто «держит деньги на счетах», а инвестирует в будущее, в масштабирование».

«Мы сохранили доверие наших клиентов и приобрели новых: число активных корпоративных клиентов перешагнуло отметку в 3,5 млн компаний, прибавив более 200 тыс. за год», – добавил представитель Сбера.

Касаясь темы зеленой повестки, топ-менеджер рассказал, что портфель ответственного финансирования банка (ESG-кредиты) достиг 4,47 трлн руб., увеличившись на 17% год к году, а продажи некредитных ESG-продуктов выросли в 2,2 раза.

