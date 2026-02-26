0
0
122
НОВОСТИ

Грузовик врезался в жилой дом в Чите, погибли три человека

17:00 26.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузовой автомобиль, перевозивший лес, врезался в жилой дом в Чите. В аварии погибли три человека, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Забайкальского края.

«По предварительным данным, четверо пострадавших, из них трое погибли на месте происшествия, четвертый транспортируется машиной скорой помощи в Забайкальскую краевую клиническую больницу», — сказали в министерстве.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю, авария произошла в поселке Песчанка в Чите около 20:45 (14:45 мск). На месте работали спасатели из пожарно-спасательной части № 6, они деблокировали тела погибших.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 26.02.2026
В США усугубляется нехватка редкоземельных металлов — Reuters
0
98
17:28 26.02.2026
Сбер: Технологическое лидерство невозможно без открытости
0
145
17:24 26.02.2026
Фундаментальные показатели Сбера в 2025 году оставались стабильными
0
138
17:20 26.02.2026
Сбер подвел итоги 2025 года в области устойчивого развития
0
147
17:12 26.02.2026
США добиваются от Ирана ликвидации трех ядерных объектов — WSJ
0
168
16:32 26.02.2026
Россия и Белоруссия пустят прямые электрички между соседними регионами — Путин
0
229
16:30 26.02.2026
Портфель ответственного финансирования Сбера превысил 4,4 триллиона рублей по итогам 2025 года
0
220
16:12 26.02.2026
Чистая прибыль банков РФ в январе выросла в 2,2 раза, до 394 млрд руб.
0
243
16:00 26.02.2026
Новак поручил детальнее проработать допмеры поддержки промышленного сектора
0
253
15:32 26.02.2026
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 115 военнослужащих — МО РФ
0
275

Возврат к списку