Грузовик врезался в жилой дом в Чите, погибли три человека

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузовой автомобиль, перевозивший лес, врезался в жилой дом в Чите. В аварии погибли три человека, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Забайкальского края.

«По предварительным данным, четверо пострадавших, из них трое погибли на месте происшествия, четвертый транспортируется машиной скорой помощи в Забайкальскую краевую клиническую больницу», — сказали в министерстве.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю, авария произошла в поселке Песчанка в Чите около 20:45 (14:45 мск). На месте работали спасатели из пожарно-спасательной части № 6, они деблокировали тела погибших.