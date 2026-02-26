В Смоленске пропавшая девятилетняя девочка найдена живой после трех дней поиска - СК РФ

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранители задержали подозреваемого в похищении 9-летней девочки в Смоленске. Девочка найдена, она жива, сообщили в пресс-службе СК России. Поиски длились почти три дня. Территория поисков вышла за пределы города, в них принимали участие около 320 человек.

«В Смоленске следователями регионального СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД установлен и задержан подозреваемый в похищении 9-летней девочки. Она найдена, жива», — говорится в сообщении. С подозреваемым работают следователи.

Девятилетняя жительница Смоленска пропала 24 февраля. Она вышла из дома в 8 утра выгуливать собаку, не взяв с собой мобильный телефон и ключи. Домой ребенок не вернулся.

