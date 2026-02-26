0
0
141
НОВОСТИ

В Смоленске пропавшая девятилетняя девочка найдена живой после трех дней поиска - СК РФ

20:10 26.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранители задержали подозреваемого в похищении 9-летней девочки в Смоленске. Девочка найдена, она жива, сообщили в пресс-службе СК России. Поиски длились почти три дня. Территория поисков вышла за пределы города, в них принимали участие около 320 человек.

«В Смоленске следователями регионального СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД установлен и задержан подозреваемый в похищении 9-летней девочки. Она найдена, жива», — говорится в сообщении. С подозреваемым работают следователи.

Девятилетняя жительница Смоленска пропала 24 февраля. Она вышла из дома в 8 утра выгуливать собаку, не взяв с собой мобильный телефон и ключи. Домой ребенок не вернулся.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:00 26.02.2026
CNN: Глава МИД Ирана и спецпосланник президента США провели прямые переговоры в Женеве
0
92
20:30 26.02.2026
Российские ледоколы в Финском заливе оказывают помощь застрявшим во льдах финским грузовым судам
0
144
18:49 26.02.2026
Опознаны все погибшие в инциденте с катером в территориальных водах Кубы - СМИ
0
296
17:40 26.02.2026
В США усугубляется нехватка редкоземельных металлов — Reuters
0
352
17:28 26.02.2026
Сбер: Технологическое лидерство невозможно без открытости
0
380
17:24 26.02.2026
Фундаментальные показатели Сбера в 2025 году оставались стабильными
0
327
17:20 26.02.2026
Сбер подвел итоги 2025 года в области устойчивого развития
0
341
17:12 26.02.2026
США добиваются от Ирана ликвидации трех ядерных объектов — WSJ
0
380
17:00 26.02.2026
Грузовик врезался в жилой дом в Чите, погибли три человека
0
346
16:32 26.02.2026
Россия и Белоруссия пустят прямые электрички между соседними регионами — Путин
0
422

Возврат к списку