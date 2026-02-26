В Смоленске пропавшая девятилетняя девочка найдена живой после трех дней поиска - СК РФ
20:10 26.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранители задержали подозреваемого в похищении 9-летней девочки в Смоленске. Девочка найдена, она жива, сообщили в пресс-службе СК России. Поиски длились почти три дня. Территория поисков вышла за пределы города, в них принимали участие около 320 человек.
«В Смоленске следователями регионального СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД установлен и задержан подозреваемый в похищении 9-летней девочки. Она найдена, жива», — говорится в сообщении. С подозреваемым работают следователи.
Девятилетняя жительница Смоленска пропала 24 февраля. Она вышла из дома в 8 утра выгуливать собаку, не взяв с собой мобильный телефон и ключи. Домой ребенок не вернулся.
НОВОСТИ
- 21:00 26.02.2026
- CNN: Глава МИД Ирана и спецпосланник президента США провели прямые переговоры в Женеве
- 20:30 26.02.2026
- Российские ледоколы в Финском заливе оказывают помощь застрявшим во льдах финским грузовым судам
- 18:49 26.02.2026
- Опознаны все погибшие в инциденте с катером в территориальных водах Кубы - СМИ
- 17:40 26.02.2026
- В США усугубляется нехватка редкоземельных металлов — Reuters
- 17:28 26.02.2026
- Сбер: Технологическое лидерство невозможно без открытости
- 17:24 26.02.2026
- Фундаментальные показатели Сбера в 2025 году оставались стабильными
- 17:20 26.02.2026
- Сбер подвел итоги 2025 года в области устойчивого развития
- 17:12 26.02.2026
- США добиваются от Ирана ликвидации трех ядерных объектов — WSJ
- 17:00 26.02.2026
- Грузовик врезался в жилой дом в Чите, погибли три человека
- 16:32 26.02.2026
- Россия и Белоруссия пустят прямые электрички между соседними регионами — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать