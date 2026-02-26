Российские ледоколы в Финском заливе оказывают помощь застрявшим во льдах финским грузовым судам

20:30 Источник: Интерфакс

Российские ледоколы оказывают помощь финским грузовым суднам, застрявшим во льдах Финского залива, сообщает в четверг агентство транспортной инфраструктуры Финляндии.

"Преобладающая сложная ледовая ситуация и ветровые условия привели к тому, что несколько грузовых судов застряли во льдах в международном морском районе Финского залива и в территориальном море Финляндии. В соответствии с обычной зимней навигационной практикой судам оказывается помощь при международном сотрудничестве с российскими ледоколами", - говорится в сообщении.

"Исходя из индивидуальных запросов Финского агентства транспортной инфраструктуры, российский ледокол может оказывать помощь грузовому судну также в финском территориальном море", - сообщает агентство, которое отвечает за организацию зимней навигации в Финляндии.